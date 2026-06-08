Lo investigan por posible tráfico de personas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Autoridades policiacas del Condado de Terrell, Texas, arrestaron a un hombre identificado como Luis Donaldo N, quien dijo ser originario del municipio de Múzquiz, Coahuila, al ser ubicado caminando por el desierto. Según su declaración, llevaba cuatro días desplazándose en esas condiciones.

Al momento de su detención, los oficiales le preguntaron si requería atención médica o líquidos antes de trasladarlo a la instancia competente. El hombre manifestó su estado tras haber permanecido varios días en el desierto, lo que llamó la atención de las autoridades locales.

De acuerdo con la información difundida por la oficina del Sheriff del Condado de Terrell, la ubicación del arresto y el historial previo elaborado por la Patrulla Fronteriza sugieren que Luis Donaldo N posiblemente estaba sirviendo como guía para un grupo de personas que fue detenido un día antes en la misma zona, ya que la intención era cruzar hacia la unión americana.

La colaboración entre la oficina del Sheriff y los agentes de la Patrulla Fronteriza de Sanderson permitió concretar el arresto del ciudadano, señalado como extranjero ilegal. El operativo se enmarca en las acciones de vigilancia que se mantienen en la frontera sur de Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre el proceso legal que enfrentará el detenido, aunque se informó que será puesto a disposición de las instancias correspondientes para definir su situación jurídica. Este caso refuerza la atención sobre la migración irregular en la región fronteriza.