Más de 40 niños participan en talleres de verano en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Más de 40 niñas y niños participan en los cursos de verano que iniciaron el pasado miércoles en la Casa de la Cultura "María del Pilar Tijerina de Guadiana", informó la profesora Fidencia Ojeda Juárez.

La funcionaria destacó que se obtuvo una excelente respuesta por parte de los padres de familia, quienes acudieron a registrar a sus hijos para formar parte de los talleres que se desarrollan durante este periodo vacacional.

Explicó que en el auditorio de la Casa de la Cultura se llevan a cabo actividades como dibujo al óleo, dibujo a lápiz, pintura y dinámicas deportivas, con el objetivo de brindar a los menores espacios de aprendizaje y recreación.

Ojeda Juárez señaló que, al igual que los cursos implementados en el DIF Municipal, el alcalde Oscar Ríos Ramírez autorizó la realización de talleres en diferentes áreas para atender a niñas y niños de las escuelas primarias del municipio.

Agregó que estas actividades también se desarrollan en las bibliotecas municipales. Indicó que hace una semana iniciaron los cursos en la biblioteca "Manuel de Jesús Ledezma", donde concluirán este viernes, para posteriormente continuar el 1 de agosto en la biblioteca de la colonia Dávila.

Finalmente, informó que este viernes también concluirán las actividades correspondientes en la biblioteca de la Villa de San Juan de Sabinas, como parte del programa de verano que busca ofrecer alternativas educativas y culturales para la niñez durante las vacaciones.