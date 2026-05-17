ICATEC ofrecerá capacitación en manualidades en Paso del Coyote

NUEVA ROSITA, COAH.- A través del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Coahuila (ICATEC) del municipio de San Juan de Sabinas, se implementarán diversos cursos completamente gratuitos correspondientes a manualidades, elaboración de velas, repostería y decoración de uñas en el ejido Poblado Paso del Coyote.

Así lo informó la comisariada Claudia Yadira Chávez Aguirre, quien destacó que esta iniciativa busca brindar nuevas oportunidades de aprendizaje a los habitantes de la comunidad.

La representante señaló que la intención principal es que los pobladores, especialmente las mujeres, puedan aprender un oficio que les permita generar ingresos y fortalecer su independencia económica.

Para ello, destacó, se están conformando grupos de quince participantes que recibirán la capacitación en las próximas semanas, añadió la entrevistada.

Los cursos tendrán una duración mínima de 30 horas y se prevé que inicien dentro de unos 15 días, dependiendo de la disponibilidad de horario de las personas inscritas.

Chávez Aguirre resaltó que se busca, además, adaptar las actividades a las necesidades de la comunidad para garantizar una mayor participación.

Asimismo, se informó que ICATEC entregará constancias con valor curricular a quienes concluyan satisfactoriamente los talleres, lo que representa un respaldo formal a las habilidades adquiridas.

Este reconocimiento podrá ser utilizado por los participantes para acceder a mejores oportunidades laborales en el futuro.

Finalmente, se destacó que el primer curso será completamente gratuito, lo que permitirá que más habitantes del Paso del Coyote puedan acceder a esta capacitación sin limitaciones económicas. Con ello, se busca impulsar el desarrollo comunitario y fomentar la creación de proyectos productivos en la región.