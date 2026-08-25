Cynthia Lizdeth N se autolesiona en Múzquiz y es atendida por la Cruz Roja

MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer identificada como Cynthia Lizdeth N fue auxiliada por paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana luego de que se reportara herida sobre el bulevar Melchor Múzquiz, a la altura del cuartel militar.

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal y cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender la situación y brindar asistencia a la mujer.

De acuerdo con la información proporcionada, Cynthia Lizeth N presentó heridas superficiales, por lo que fue valorado su estado de salud por los socorristas.

La mujer, quien tiene domicilio en la colonia Infonavit-Reforma, se autolesionó con una navaja y presentó una herida en el pecho, así como otra en una de las extremidades inferiores.

Tras recibir atención, fue enviada a su domicilio. Se indicó que enfrenta situaciones emocionales y que anteriormente también ha recibido atención por parte de las autoridades y cuerpos de emergencia.

El reporte movilizó a los cuerpos de auxilio y elementos municipales, quienes permanecieron en el perímetro para atender el caso y brindar apoyo a la mujer.