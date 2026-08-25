Múzquiz se alista para la tercera edición de la cabalgata Los Amigos

MÚZQUIZ, Coah.- La cabalgata "Los Amigos", anteriormente conocida como "La Cabalgata Nos Une", del municipio de Múzquiz realizará su tercera edición el jueves 10 de septiembre, con una nueva ruta que tendrá como punto de partida el parque Los Sabinitos, en la ribera del río Sabinas de la villa de San Juan de Sabinas, para posteriormente unirse a la Gran Cabalgata Sabinas 2026.

El subsecretario de Desarrollo Rural en la Región Carbonífera e integrante del comité organizador, ingeniero Diego Elguezabal Elguezabal, informó que para esta edición se contemplaron modificaciones tanto en el nombre del contingente como en la trayectoria de la cabalgata.

De acuerdo con el funcionario, la cabalgata tendrá un trayecto de 30 kilómetros, durante el cual los participantes recorrerán parte de la ribera del río a caballo, como parte de esta actividad organizada en el municipio de Múzquiz.

Elguezabal Elguezabal señaló que los organizadores esperan una participación de alrededor de 200 cabalgantes, quienes se sumarán a esta tercera edición de la cabalgata "Los Amigos".

Con el nuevo punto de partida y los ajustes realizados a la trayectoria, el comité organizador continúa con los preparativos para llevar a cabo el recorrido programado para el jueves 10 de septiembre.