NUEVA ROSITA, COAH.- Seguridad Pública Municipal atendió el reporte de una persona que realizaba actos de exhibicionismo en el pasaje "Merco", hechos que fueron difundidos mediante video en redes sociales, informó el director del Mando Coordinado, licenciado Luis García.

Explicó que la persona está identificada en los archivos de Seguridad Pública Municipal y es conocida como Dani, quien padece de sus facultades mentales, por lo que se canalizó a la instancia correspondiente para que tomen cartas en el asunto.

Señaló la autoridad que no es la única ocasión en que esta persona ha realizado este tipo de actos, pues se han atendido varios reportes en la semana sobre actos similares.

Indicó que el individuo tiene familiares y se les ha hecho saber a los padres y a los hermanos lo ocurrido, pero no han tomado la responsabilidad que les corresponde; de igual forma, se ha dado parte a la Fiscalía.

Por lo anterior y para evitar una situación más grave, se ha optado por retirar de la vía pública a "Dani", trasladándolo a la comandancia en espera de que sus familiares lo apoyen y brinden la atención que requiere.

Dijo que es importante actuar de inmediato para proteger también la integridad de las personas.