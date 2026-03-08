Accidente en Nueva Rosita: tráiler se sale de la carretera

NUEVA ROSITA, COAH.- Un accidente carretero registrado este sábado al mediodía en la conocida cuesta de las Codornices, sobre la carretera federal 57 en el tramo Allende–Nueva Rosita, dejó como saldo únicamente daños materiales. El percance involucró a un tráiler de quinta rueda que terminó fuera de la cinta asfáltica tras perder el control.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de la pesada unidad aparentemente no logró mantener la trayectoria al descender por la pendiente, lo que ocasionó que el vehículo se saliera del camino. A pesar de lo aparatoso del incidente, no se registraron personas lesionadas.

El lugar del accidente generó expectación entre automovilistas que transitaban por la vía, ya que el tráiler quedó a un costado de la carretera, dificultando parcialmente la circulación. Sin embargo, la rápida intervención de las autoridades permitió restablecer el flujo vehicular con relativa prontitud.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al sitio para realizar el levantamiento del parte informativo y coordinar las labores de seguridad. Asimismo, se encargaron de dirigir el tránsito y prevenir nuevos incidentes en la zona.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por este tramo carretero, considerado de riesgo por su pendiente y curvas pronunciadas. El percance se suma a la lista de incidentes registrados en la cuesta de las Codornices, donde la pericia y la prudencia al volante resultan fundamentales para evitar tragedias.