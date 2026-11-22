NUEVA ROSITA, COAH.- Durante este año se incrementaron hasta en un 15 por ciento los casos por pensiones alimenticias, informó el licenciado David Arturo Ramos Guerrero, procurador municipal de la PRONNIF en el municipio de San Juan de Sabinas.

Explicó que en asesorías se atiende en promedio a veinte personas por semana, y que de ellas se busca primero un convenio extrajudicial para que cumplan con la obligación.

Precisó que las personas que sí responden a los oficios cumplen con el convenio extrajudicial, mientras que quienes no acuden a realizarlo ya enfrentan la promoción de la demanda correspondiente.

El abogado dijo que el índice rebasó al del año pasado y que el incremento en las demandas de pensión alimenticia se podría estimar en alrededor de un diez por ciento.

Normalmente, externó, las demandas se aplican contra los padres de familia, porque por lo regular los varones son los obligados alimenticios, pero también le han tocado atender asuntos en los que las madres son las que tienen que proporcionar la pensión.

Explicó que le han tocado alrededor de tres asuntos en los que se llega a un acuerdo para que los niños permanezcan con el padre y la mamá es quien tiene que proporcionar la pensión alimenticia, y en dado caso que la madre no trabaje, aún así tiene que proporcionar los recursos para los niños.

Al comparar el cumplimiento, señaló que los hombres cumplen más, aunque muchos también son obligados por la instancia correspondiente para que respondan con dicha obligación.