Deja accidente tres lesionados

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales en dos vehículos fue el resultado de un accidente automovilístico registrado sobre la calle Mina con Francisco I. Madero del barrio La Gloria.

El presunto responsable se identificó con el nombre de David N de 38 años de edad, domiciliado en Tijuana, Baja California de profesión abogado el cual conducía un vehículo Chevrolet Spark, modelo 2017 con placas de circulación FS-6047-B, color blanco.

Esta persona no respetó un señalamiento de alto al desplazarse sobre la calle Francisco I. Madero impactándose contra una camioneta Ford, Explorer, color guindo, modelo 1995, conducida por Cosme Yamil N de 33 años de edad domiciliado en calle Jalisco, Número 704 de la colonia Infonavit-Reforma y de oficio soldador el cual señaló que circulaba en vía libre por calle Mina en dirección de Sur a Norte cuando fue impactado por el Spark.

Cabe señalar el afectado viajaba acompañado de su esposa y dos hijos, de los cuales uno de los menores resultó con probable fractura de clavícula por tal motivo el conductor que ocasionó el accidente fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones, daños y lo que resulte.