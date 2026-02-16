Encuentran a adolescente desaparecida en carretera Saltillo-Torreón

SALTILLO, COAHUILA.- Una adolescente de 14 años que contaba con reporte de búsqueda fue localizada durante la madrugada mientras deambulaba sobre la carretera Saltillo–Torreón, a la altura del kilómetro 12, gracias a la intervención de elementos de la Policía Municipal.

La joven, identificada como Evelyn Geraldine, había sido reportada como desaparecida por sus familiares luego de que no regresara a su domicilio la mañana del domingo.

De acuerdo con la información oficial, al tratarse de una menor de edad, se activó de inmediato la Alerta Amber en todo el estado de Coahuila.

Patricia Moreno, titular de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), explicó que la coordinación entre dependencias fue clave para la pronta localización.

"En cuanto se activa la Alerta Amber, la ficha con fotografía y datos generales se distribuye no solo en la ciudad, sino en todo el estado. Nosotros mantenemos comunicación directa con las autoridades estatales y compartimos la información con todas las áreas de la policía preventiva", detalló.

Durante sus recorridos de vigilancia, los oficiales identificaron a la adolescente gracias a la ficha difundida previamente. Tras recibir también el aviso de ciudadanos, confirmaron que se trataba de la menor reportada y procedieron a resguardarla, ya que se encontraba desorientada.

Una vez asegurada, se notificó a las autoridades correspondientes para iniciar el protocolo de desactivación de la alerta. Posteriormente, la joven fue trasladada a la Unidad de Integración Familiar, donde recibió valoración psicológica antes de ser entregada formalmente a sus padres, quienes acreditaron el parentesco con documentación oficial.

Moreno señaló que, como parte del procedimiento, el área de psicología entrevista a la menor para conocer las causas de su salida del hogar y brindar orientación a la familia. En este caso, explicó, la adolescente había enfrentado situaciones de bullying extremo en su escuela, lo que derivó en un cuadro de ansiedad previamente diagnosticado.

"Siempre revisamos el contexto. Si detectamos algún problema emocional o de salud mental, recomendamos atención especializada, ya sea en instituciones públicas o con el servicio médico que tenga la familia", subrayó.

La funcionaria indicó que este tipo de localizaciones en tramos carreteros no son frecuentes, aunque reiteró el llamado a madres y padres de familia a reportar de inmediato cualquier ausencia de menores, ya que la activación oportuna de los protocolos incrementa significativamente las posibilidades de una pronta ubicación.