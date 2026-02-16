Atropellan a peatón en Saltillo: Moisés es detenido

SALTILLO, COAHUILA.- Un hombre de alrededor de 30 años falleció la madrugada de este lunes luego de ser atropellado cuando intentaba cruzar el Periférico Luis Echeverría Álvarez, en el tramo correspondiente a la colonia Miguel Hidalgo.

Según los primeros informes, la víctima fue impactada por un camión que portaba rótulos de la empresa CIEL. Tras el golpe, en un inicio se reportó que el conductor no detuvo la marcha y continuó su trayecto en dirección de norte a sur, dejando al peatón tendido en el carril derecho de la vía.

Testigos alertaron a los servicios de emergencia, cuyos paramédicos acudieron en cuestión de minutos. No obstante, al realizar la valoración médica confirmaron que el joven ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado sin vida en el lugar.

La vialidad permaneció cerrada en el sentido de norte a sur durante aproximadamente una hora mientras se realizaban las diligencias correspondientes; sin embargo, debido a la temprana hora, el tránsito no se vio afectado de manera significativa.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila acudieron para iniciar las investigaciones y recabar indicios en el lugar del percance. Más tarde, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

Posteriormente, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo lograron la detención del conductor del camión, identificado como Moisés, de 45 años, y aseguraron la unidad involucrada.

De manera extraoficial, el detenido habría señalado que el peatón presuntamente se arrojó al paso del vehículo. Será la Fiscalía General del Estado de Coahuila la instancia encargada de determinar lo ocurrido y deslindar responsabilidades en este fatal incidente.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer completamente los hechos.