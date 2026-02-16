Contactanos

Coahuila

Conductor ebrio provoca vuelco de camioneta en Ramos Arizpe

Accidente en puente de Ramos Arizpe involucra a conductor ebrio. Ocupantes deciden esperar a la aseguradora en lugar de ir al hospital.

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 16 febrero, 2026 - 07:59 p.m.
Conductor ebrio provoca vuelco de camioneta en Ramos Arizpe
Camioneta terminó fuera de control en los límites de Ramos Arizpe y Saltillo.

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Un conductor que presuntamente había ingerido una mínima cantidad de alcohol protagonizó un accidente vial luego de quedarse dormido mientras circulaba con rumbo a Ramos Arizpe.

Los hechos se registraron a la altura del puente que marca los límites de Ramos Arizpe y Saltillo, donde el vehículo involucrado, una camioneta Dodge Journey color negro, terminó fuera de control y volcada sobre el asfalto.

De acuerdo con el propio conductor, este informó a las autoridades que consumió poco porcentaje de alcohol antes de manejar y, al desplazarse por la vialidad, se quedó dormido, lo que ocasionó el percance.

En la unidad viajaban además un hombre y una mujer. A pesar del impacto, ninguno de los tres ocupantes aceptó ser trasladado a un hospital para su valoración médica, argumentando que esperarían la llegada de la aseguradora para proceder con los trámites correspondientes.

El accidente ocurrió en el puente que marca los límites entre Ramos Arizpe y Saltillo.

Elementos de tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras necesarias para evitar mayores afectaciones a la circulación.

1 / 2
Conductor ebrio provoca vuelco de camioneta en Ramos Arizpe
Ocupantes rechazaron traslado médico tras el accidente.
2 / 2
Conductor ebrio provoca vuelco de camioneta en Ramos Arizpe
El conductor aseguró haberse quedado dormido al volante.

  • Conductor ebrio provoca vuelco de camioneta en Ramos Arizpe

    Ocupantes rechazaron traslado médico tras el accidente.

  • Conductor ebrio provoca vuelco de camioneta en Ramos Arizpe

    El conductor aseguró haberse quedado dormido al volante.

  • Conductor ebrio provoca vuelco de camioneta en Ramos Arizpe
  • Conductor ebrio provoca vuelco de camioneta en Ramos Arizpe
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados