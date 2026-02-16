Alcalde Javier Díaz González lidera limpieza en arroyo La Encantada

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte del programa permanente de mantenimiento y prevención del alcalde Javier Díaz González en cauces naturales de agua y afluentes, brigadas de "Aquí Andamos" intervinieron un tramo del arroyo La Encantada.

Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron trabajos de limpieza profunda y deshierbe en el tramo del cauce que divide a la colonia Anáhuac y al fraccionamiento Valle Universidad, al poniente de la ciudad.

En este lugar, a un costado de la calle Fernando Proal, y entre las calles Universidad Iberoamericana y Universidad Autónoma de Tamaulipas, personal del Gobierno de Saltillo eliminó basura, escombro y desechos orgánicos, así como maleza que podía ocasionar un foco de infección a las y los vecinos de este sector.

Acciones de la autoridad

El alcalde Javier Díaz González refirió que el objetivo principal es fortalecer la salud y seguridad de las familias que residen en colonias cercanas a este y otros cauces naturales de agua, y eliminar riesgos al evitar la proliferación de fauna nociva en estos lugares.

"En Saltillo trabajamos todos de manera coordinada para evitar riesgos de todo tipo en estos lugares, por lo que hacemos una atenta invitación a colaborar y evitar tirar desechos en arroyos y espacios públicos, en favor de toda la comunidad", destacó Díaz González.

El alcalde destacó las acciones similares que se realizan en los principales arroyos de la ciudad, como Del Cuatro y Ceballos, así como sus afluentes como La Tórtola, Aguazul, El Cortijo, Martillo, Los Ojitos, Pericos, Morillo, Las Víboras, Santiaguito, entre muchos más.

Detalles confirmados

Además, distintas brigadas realizaron acciones integrales de deshierbe y retiro de basura y escombro de las diversas áreas verdes que se encuentran alrededor del Centro Acuático Saltillo 2000, con el propósito de mejorar las condiciones de este sector de Saltillo.

Ubicado entre las calles Los Ángeles, Ateneo Fuente y el bulevar Alameda Zaragoza, este espacio es lugar de aprendizaje y entretenimiento para cientos de familias durante su apertura.

Sumado a esto, personal de "Aquí Andamos" realiza limpieza general en pasillos y callejones de los distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de ofrecer un mejor entorno urbano y más saludable para todas y todos.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas municipales atendieron los callejones ubicados entre las calles 9 y bulevar Morelos, así como entre las vialidades 5 y 7, y entre las 32 y 34, del fraccionamiento Morelos, al oriente de la capital de Coahuila.

Seguridad vial en Saltillo

En el tema de seguridad en las principales vialidades de la ciudad, la Dirección de Infraestructura y Obra Pública municipal trabajó en la aplicación de pintura amarilla en el cordón cuneta del camellón central del bulevar Venustiano Carranza, al norte de la ciudad.

Estas acciones realizadas en el tramo que comprende entre el bulevar Nazario S. Ortiz Garza y la Carretera a Los Valdez, con el objetivo de incrementar la seguridad vial de saltillenses y visitantes en esta vialidad principal de Saltillo.

El alcalde Javier Díaz González tiene a disposición el número del Chat Bot oficial "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, a fin de reportar cualquier servicio público municipal.