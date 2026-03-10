Múzquiz: Demetrio Rosales anuncia suspensión de agua por reparaciones

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A través del Sistema Intermunicipal de Agua Región Carbonífera (SIMARC), Delegación Múzquiz, Demetrio Rosales Garza, informó que este pasado martes 10 de marzo se llevó a cabo la suspensión temporal del servicio de agua potable en algunos sectores de la cabecera municipal, debido a trabajos de reparación en la red principal.

La medida responde a brindar mejor atención a los usuarios, por ende, se adecuó la línea de agua ubicada sobre la calle Heroico Colegio Militar, lo que obligaba a realizar maniobras inmediatas.

De acuerdo a lo expuesto, fue necesario cerrar la válvula situada en la esquina de las calles Mutualismo y Heroico Colegio Militar, lo que ocasionó la interrupción del suministro en un horario de 12:00 del mediodía a 5:00 de la tarde de ayer.

La duración estimada de los trabajos fue de cinco horas, tiempo en el que cuadrillas de mantenimiento laboraron sin interrupción para restablecer el servicio lo antes posible.

Los barrios donde suspendieron el vital líquido fue en La Ford y El Alto, ante lo cual, previamente recomendaron a los habitantes, tomar las precauciones necesarias para contar con agua almacenada durante el periodo de reparación.

Las autoridades locales, señalaron que, realizaron una acción preventiva y necesaria para garantizar el buen funcionamiento de la red hidráulica en beneficio de toda la comunidad.

Además, a través de SIMARC Carbonífera se destacó que, el servicio fue restablecido tan pronto concluyeron las labores, reiterando su compromiso de atender con prontitud las incidencias que puedan comprometer el suministro.

Finalmente, a través de la Delegación Múzquiz se subrayó que, estas acciones forman parte de un programa de mantenimiento constante en la infraestructura de agua potable, cuyo objetivo es asegurar un servicio eficiente y confiable. Con ello, se busca prevenir problemas mayores y garantizar que los habitantes del municipio cuenten con un recurso vital en condiciones óptimas.