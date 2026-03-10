Convocan a Rodada 'Ellas al Volante' en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado y la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, A. C., invitan a la Rodada en Autos Antiguos "Ellas al Volante" en su edición 2026, que se desarrollará el próximo sábado 21 de marzo.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Saltillo, Vanessa Fernández Tonone, dio a conocer que esta actividad se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el pasado 8 de marzo.

"En la administración municipal que encabeza el alcalde Javier Díaz González se les brinda apoyo constante a las mujeres para su desarrollo y entre estas actividades de empoderamiento está la rodada Ellas al Volante, por lo que las invitamos a participar", comentó Fernández Tonone.

Detalles confirmados

En esta actividad podrán participar vehículos de modelo hasta 1996 que puedan rodar, los cuales deberán ser manejados por mujeres en el recorrido; sin embargo, pueden llevar acompañantes.

El punto de reunión será a las 3:00 de la tarde en la Presidencia Municipal de Saltillo para comenzar el recorrido por las calles Álvaro Obregón, Guadalupe Victoria, Guillermo Purcell, Ramos Arizpe, Cuauhtémoc, Juan Aldama, Emilio Carranza, Francisco Coss, Venustiano Carranza y bulevar Galerías, para llegar a Parque Centro, en donde se realizará un convivio.

Inscripción y costo

Debido a que es un evento con causa, la inscripción tiene un costo de 150 pesos por vehículo, más un paquete de toallas sanitarias.

El cupo es limitado, por lo que los registros se hacen en el establecimiento Llantas Reforma, ubicado en bulevar Luis Echeverría número 2286, colonia Jardines del Lago.

Para más informes acerca de la Rodada en Autos Antiguos "Ellas al Volante" edición 2026 se ponen a disposición los teléfonos 844-416-05-58 y 844-416-05-59.