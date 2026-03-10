Saltillo se alista para la 21K Coahuila: Carrera emblemática

SALTILLO, COAHUILA.- La capital de Coahuila se prepara para recibir una nueva edición de la 21K Coahuila, considerada una de las competencias atléticas más representativas del norte del país.

Este martes se dio a conocer la imagen oficial de la carrera, diseñada por la empresa Brooks México, con la que se inicia formalmente la cuenta regresiva rumbo a la justa que se realizará el próximo 31 de mayo de 2026.

La competencia, también conocida como "La Gran Carrera de México", celebrará su edición número 29 con una expectativa de participación cercana a los siete mil corredores, entre atletas individuales y equipos de relevos provenientes tanto de Coahuila como de otras entidades del país.

Durante la presentación, los organizadores informaron que las inscripciones permanecerán abiertas durante todo marzo con un costo promocional de 700 pesos por participante.

A partir del 1 de abril, la cuota será de 800 pesos, y el registro podrá realizarse hasta un día antes de la carrera mediante las plataformas digitales y los puntos de venta anunciados en las redes sociales oficiales del evento.

La salida de la carrera se realizará frente al Teatro de la Ciudad Fernando Soler, en Saltillo. A las 5:45 de la mañana iniciarán los competidores en silla de ruedas y atletas con debilidad visual, mientras que el resto de los participantes comenzará el recorrido a las 6:00 horas.

Además de consolidarse como una de las carreras más importantes de la región, la edición 2026 busca integrarse al ambiente deportivo que vive el estado rumbo a la Copa del Mundo de Futbol de 2026, en la que Saltillo participará como subsede.

En cuanto a la premiación, el ganador absoluto de la carrera obtendrá un premio de 60 mil pesos. También habrá incentivos económicos en las diferentes categorías por edad y para atletas en silla de ruedas, con premios que van desde 16 mil 800 pesos para el primer lugar hasta 3 mil 600 para el cuarto puesto.

La competencia contempla igualmente premiaciones especiales para corredores coahuilenses y saltillenses, con un estímulo de 30 mil pesos para el primer lugar. En la categoría de atletas con debilidad visual, los premios serán de siete mil, cinco mil y tres mil pesos para los tres primeros lugares.

Asimismo, se otorgará el Trofeo Institucional 21K Coahuila 2026 a los equipos ganadores de la modalidad de relevos 3×7 kilómetros, en las ramas varonil, femenil y mixto.

Las categorías de competencia estarán divididas en ramas varonil y femenil en rangos de edad de 18 a 39 años, 40 a 49, 50 a 59 y 60 años en adelante, además de las divisiones para atletas en silla de ruedas, débiles visuales y corredores locales.

El presidente del Patronato 21K Coahuila, Roberto Cabello Elizondo, destacó el crecimiento constante del evento y el respaldo que ha recibido con el paso de los años.

"Es la edición número 29 y cada vez se suman más patrocinadores, organizadores y corredores. Estamos muy entusiasmados de presentar la imagen oficial y comenzar con toda la organización para llegar listos al 31 de mayo", expresó.

Con ello, Saltillo se alista para vivir una nueva jornada deportiva que reunirá a miles de corredores y aficionados al atletismo en una de las carreras más emblemáticas del país.