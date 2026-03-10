Consejero Electoral informa sobre retiro de propaganda en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Consejero Presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, dio a conocer que el retiro de propaganda denunciada en espectaculares de Morena, específicamente de Alberto Hurtado, se determinó únicamente respecto a los elementos señalados en la queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), de acuerdo a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

La resolución emitida por la comisión ordenó retirar las ligas en redes sociales y materiales que fueron motivo de la denuncia. En este caso, se trató únicamente de un espectacular que fue señalado formalmente por el partido denunciante.

Rodríguez Fuentes aclaró que las medidas cautelares se dictan exclusivamente sobre los hechos denunciados por las partes, por lo que el instituto no puede pronunciarse sobre otros espectaculares que no hayan sido incluidos en la queja.

La Comisión de Quejas y Denuncias del IEC actuó tras la queja del PAN.

En ese sentido, indicó que si existen más anuncios similares instalados en distintas zonas de la ciudad o del estado, corresponde a los partidos o ciudadanos presentar nuevas denuncias para que puedan ser analizadas por la autoridad electoral.

Asimismo, explicó que las medidas cautelares únicamente tienen el propósito de prevenir posibles afectaciones al proceso electoral mientras se resuelve el fondo del asunto, el cual corresponde determinar al Tribunal Electoral.

La comisión detalló que también se ordenó retirar diversas ligas de redes sociales, videos, publicaciones y fotografías que formaban parte del contenido denunciado.

Morena impugna la resolución y busca revisión del Tribunal Electoral.

Por otra parte, informó que el partido inconforme con la resolución, Morena, presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral. En el recurso se solicitó que el caso sea revisado mediante la figura de per saltum por la Sala Superior.

Ante ello, será dicha instancia la que determine si asume directamente el análisis del caso o si lo remite al tribunal electoral local para que continúe el procedimiento ordinario.

Las medidas cautelares buscan prevenir afectaciones al proceso electoral.

Mientras tanto, los espectaculares que fueron motivo de la denuncia debieron retirarse conforme a la determinación emitida por la Comisión de Quejas y Denuncias.

En cuanto a posibles irregularidades relacionadas con la entrega de artículos promocionales, como gorras o camisetas, la autoridad electoral señaló que también se requeriría una denuncia formal para poder iniciar el análisis correspondiente.