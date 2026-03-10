Bomberos controlan incendio en casa en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un incendio registrado la noche del lunes en la calle Victoria entre 5 de Mayo y Santa Rosa, generó alarma entre vecinos y obligó a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia.

El siniestro se originó por una veladora encendida que terminó provocando que las llamas envolvieran la vivienda marcada con el número 104, propiedad de la señora Delfina N.

La magnitud del fuego hizo que bomberos, elementos de Protección Civil y Seguridad Pública se trasladaran de inmediato al lugar para controlar la situación.

Las llamas consumieron gran parte de la casa-habitación, mientras los vecinos observaban con preocupación el desarrollo de los hechos temiendo lo peor.

El director de Protección Civil, ingeniero Víctor Guajardo Loo, informó que, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, ya que en el momento del incendio la vivienda se encontraba deshabitada.

Esta circunstancia evitó una tragedia mayor, aunque las pérdidas materiales fueron considerables al interior del inmueble.

Entre los objetos consumidos por el fuego se contabilizaron dos camas individuales, dos abanicos de pedestal, dos televisores, un ropero, utensilios de odontología, ropa y varias bicicletas.

El daño material dejó a la propietaria con importantes pérdidas, lo que resalta la necesidad de extremar precauciones en el uso de veladoras y objetos que puedan generar fuego.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alejada del perímetro durante las labores de sofocación y, a seguir las recomendaciones de seguridad para prevenir incidentes similares.

El trabajo coordinado de bomberos y Protección Civil logró controlar el incendio y evitar que se propagara a viviendas cercanas en el lugar de los hechos.