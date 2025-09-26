Denuncian incendio provocado en vivienda de Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un ciudadano de esta localidad identificado como Luis N, denunció públicamente a la propietaria del establecimiento "Tacos Mazatlán", Lidia N, como presunta responsable de haber incendiado su vivienda.

Según el testimonio del afectado, el acto habría sido cometido en complicidad con otra mujer de nombre Elisa N, lo que ha generado gran preocupación entre vecinos y autoridades locales, puesto que todo quedó grabado a través de cámaras de seguridad.

Luis N relató que el conflicto se originó luego de que la hija de Lidia N lo acompañara a una cita médica en Monterrey, Nuevo León, lo que habría provocado la furia de la restaurantera.

De acuerdo con el denunciante, la madre de familia reaccionó de manera violenta ante esta situación, lo que derivó en el presunto ataque a su domicilio.

El incidente ocurrió cuando, según el testimonio, la mujer ingresó a la vivienda y le prendió fuego, sin considerar que en el patio se encontraban dos mascotas en peligro, además del riesgo que representaba para las casas contiguas. Vecinos del sector alertaron sobre el siniestro, evitando que la situación se agravara aún más.

El muzquense responsabilizó directamente a Lidia N y Elisa N por el incendio, y advirtió que si algo llegara a sucederle a él o a su familia, las considera culpables.

La denuncia ha generado inquietud entre la comunidad, esperando se realice una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, ha atraído el caso y se encuentra realizando las indagatorias correspondientes.