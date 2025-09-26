Diócesis de Saltillo promueve defensa de la vida y apoyo a mujeres

SALTILLO, COAHUILA.- La Diócesis de Saltillo puso en marcha la campaña "40 Días por la Vida", una jornada de oración y reflexión que busca promover la defensa de la vida y el acompañamiento a la mujer.

El inicio se llevó a cabo con una Santa Misa celebrada frente al Hospital General, donde participaron fieles, integrantes de grupos parroquiales y voluntarios que se suman a esta iniciativa que se realiza en distintas partes del mundo.

Durante la ceremonia, se destacó que el propósito central es orar y crear conciencia sobre la importancia de proteger la vida desde su concepción, así como brindar apoyo y alternativas a mujeres que enfrentan embarazos en situación vulnerable.

La campaña se desarrollará durante 40 días consecutivos, en los que se realizarán actividades de oración, encuentros comunitarios y acompañamiento espiritual. La Diócesis hizo un llamado a la sociedad para unirse en este movimiento pacífico y de fe.

A través de la Diócesis se señaló que la campaña busca transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad, subrayando que cada vida tiene un valor único y que la comunidad está llamada a protegerla y defenderla.