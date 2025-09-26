Contactanos

Coahuila

Diócesis de Saltillo promueve defensa de la vida y apoyo a mujeres

La comunidad de Saltillo se une a la campaña de la Diócesis para transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad, protegiendo y defendiendo cada vida única.

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 26 septiembre, 2025 - 08:10 p.m.
Diócesis de Saltillo promueve defensa de la vida y apoyo a mujeres
La Diócesis de Saltillo llamó a la comunidad a unirse en oración y reflexión en favor de la vida y la mujer.

SALTILLO, COAHUILA.- La Diócesis de Saltillo puso en marcha la campaña "40 Días por la Vida", una jornada de oración y reflexión que busca promover la defensa de la vida y el acompañamiento a la mujer.

El inicio se llevó a cabo con una Santa Misa celebrada frente al Hospital General, donde participaron fieles, integrantes de grupos parroquiales y voluntarios que se suman a esta iniciativa que se realiza en distintas partes del mundo.

Durante la ceremonia, se destacó que el propósito central es orar y crear conciencia sobre la importancia de proteger la vida desde su concepción, así como brindar apoyo y alternativas a mujeres que enfrentan embarazos en situación vulnerable.

La campaña se desarrollará durante 40 días consecutivos, en los que se realizarán actividades de oración, encuentros comunitarios y acompañamiento espiritual. La Diócesis hizo un llamado a la sociedad para unirse en este movimiento pacífico y de fe.

A través de la Diócesis se señaló que la campaña busca transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad, subrayando que cada vida tiene un valor único y que la comunidad está llamada a protegerla y defenderla.

1 / 2
Diócesis de Saltillo promueve defensa de la vida y apoyo a mujeres
Fieles participaron en la misa de inicio de la campaña "40 Días por la Vida" frente al Hospital General.
2 / 2
Diócesis de Saltillo promueve defensa de la vida y apoyo a mujeres
Con oración y acompañamiento, voluntarios dieron arranque a las actividades de la campaña "40 Días por la Vida".

  • Diócesis de Saltillo promueve defensa de la vida y apoyo a mujeres

    Fieles participaron en la misa de inicio de la campaña "40 Días por la Vida" frente al Hospital General.

  • Diócesis de Saltillo promueve defensa de la vida y apoyo a mujeres

    Con oración y acompañamiento, voluntarios dieron arranque a las actividades de la campaña "40 Días por la Vida".

  • Diócesis de Saltillo promueve defensa de la vida y apoyo a mujeres
  • Diócesis de Saltillo promueve defensa de la vida y apoyo a mujeres
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados