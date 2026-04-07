Múzquiz se prepara para la Cabalgata 2026: seguridad garantizada

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el Centro de Gobierno del Municipio de Múzquiz se llevó a cabo la reunión de coordinación para garantizar la seguridad durante la tradicional Cabalgata Múzquiz 2026.

Este evento, que se ha consolidado como una de las celebraciones más importantes del Pueblo Mágico y en esta ocasión se realizará el próximo 18 de abril, iniciando a las 9 de la mañana frente al parque La Cascada y culminando en los terrenos de la ganadera.

La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez encabezó el encuentro como anfitriona, acompañada por el presidente de la Asociación, Apolinar Guajardo Falcón, quien detalló las actividades ganaderas que se desarrollarán en el marco de la Expoasis.

Se espera que estas actividades atraigan a un número considerable de turistas, además de la participación de familias locales que año con año se suman a la tradición.

En la reunión también participaron el coronel del 14 Regimiento de Caballería Motorizado, Hugo Horacio Verdejo Salcedo, así como representantes de corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno y funcionarios de diversas dependencias públicas. Todos coincidieron en la importancia de reforzar la seguridad para garantizar un ambiente familiar y libre de incidentes.

Como parte de las medidas preventivas, se informó que, se aplicará ley seca durante el trayecto de la cabalgata, con el objetivo de evitar situaciones que pudieran derivar en lamentaciones.

Esta disposición busca preservar la integridad de los asistentes y mantener el orden en un evento que reúne a miles de personas.

Cabe destacar que la festividad de Expoasis Ganadera incluirá actividades adicionales: el 17 de abril se llevará a cabo la segunda edición de la Subasta de Sementales con 25 lotes de la mejor genética de Coahuila; el 19 se realizará el juzgamiento de mulas y burdéganos en dos categorías, además de la tradicional carrera de caballos cuarto de milla en cuatro divisiones.

Con ello, Múzquiz se prepara para vivir una fiesta ganadera y cultural de gran relevancia en la Región Carbonífera.