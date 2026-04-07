Renta de casas en Sabinas complementa la oferta hotelera

SABINAS, COAH.- Javier Ruiz Izaguirre, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes de la Región Carbonífera, dijo que la renta de casas y departamentos por aplicaciones tiene poca difusión local, aunque se activa durante picos como el Festival de la Carne Asada o la Gran Cabalgata. Reconoce que hay propiedades listadas, pero subraya que, fuera de esos eventos, la oferta hotelera de Sabinas y municipios vecinos cubre la demanda actual.

Ruiz Izaguirre confirmó que hoteles de la zona ya usan plataformas de hospedaje para promocionarse y que esa práctica es bienvenida: cualquier canal que genere derrama económica suma. Para la OCV, la prioridad es llenar cuartos, mover restaurantes y comercios, y aprovechar temporadas altas sin saturar servicios.

Sobre los atractivos que atraen visitantes, el titular señaló que hoy la presa Don Martín fue un ancla principal de la región durante el pasado fin de semana, junto con eventos que elevan ocupación. La cercanía de aeropuertos en Sabinas y la Región Carbonífera, añadió, ayuda a mantener flujo estable de viajeros de negocios y fines de semana.

El director insistió en que la renta por app no sustituye al hotel, sino que complementa en fechas con alta demanda. Familias que ofrecen casas lo hacen sobre todo en fines de semana largos, cuando la capacidad hotelera se presiona y los grupos grandes buscan espacios compartidos.

Para Ruiz Izaguirre, el reto es ordenar y promover ambas ofertas: mantener tarifas competitivas, calidad de servicio y difusión constante, de modo que el visitante encuentre cuarto disponible todo el año. Con grandes eventos y hoteles en plataformas, la Región Carbonífera tiene con qué recibir, concluyó.