Arturo Pasillas es encontrado tras tres días de desaparición en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ. COAH.- Luego de permanecer desaparecido por tres días, fue localizado a las orillas del municipio de Múzquiz el ciudadano Arturo Pasillas, conocido como "Golón".

El hallazgo se registró en las inmediaciones del sector conocido como El Pájaro Azul, al nor-oriente de la ciudad, generando gran preocupación entre la comunidad.

De acuerdo con la información recabada, el hombre de 44 años de edad fue encontrado en condiciones delicadas, pues se hallaba desnudo y golpeado, además de presentar un estado de vulnerabilidad debido a que no se encuentra bien de sus facultades.

Esta situación, ha despertado interrogantes entre sus familiares y conocidos sobre lo ocurrido durante los días en que se desconocía su paradero.

Hasta el momento, las autoridades no han podido establecer quién o quiénes trasladaron a la persona hasta dicho lugar ni las razones por las que se encontraba en esas condiciones.

El caso se mantiene bajo investigación, mientras se busca esclarecer los hechos que rodearon su desaparición y posterior localización en un sector a despoblado.

Finalmente, se informó que serán los familiares de la víctima quienes determinen las acciones legales a seguir tras lo ocurrido. Mientras tanto, se espera que las autoridades policiacas indaguen y brinden acompañamiento a la familia en este proceso.