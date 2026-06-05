Contactanos
Coahuila

Arturo Pasillas es encontrado tras tres días de desaparición en Múzquiz

Las autoridades investigan las circunstancias de la desaparición y el hallazgo de Arturo Pasillas en un área despoblada.

Por Teresa Muñoz - 05 junio, 2026 - 08:24 p.m.
Preocupa las condiciones en que fue localizado Arturo.
Preocupa las condiciones en que fue localizado Arturo.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MELCHOR MÚZQUIZ. COAH.- Luego de permanecer desaparecido por tres días, fue localizado a las orillas del municipio de Múzquiz el ciudadano Arturo Pasillas, conocido como "Golón".

      El hallazgo se registró en las inmediaciones del sector conocido como El Pájaro Azul, al nor-oriente de la ciudad, generando gran preocupación entre la comunidad.

      De acuerdo con la información recabada, el hombre de 44 años de edad fue encontrado en condiciones delicadas, pues se hallaba desnudo y golpeado, además de presentar un estado de vulnerabilidad debido a que no se encuentra bien de sus facultades.

      Esta situación, ha despertado interrogantes entre sus familiares y conocidos sobre lo ocurrido durante los días en que se desconocía su paradero.

      Hasta el momento, las autoridades no han podido establecer quién o quiénes trasladaron a la persona hasta dicho lugar ni las razones por las que se encontraba en esas condiciones.

      El caso se mantiene bajo investigación, mientras se busca esclarecer los hechos que rodearon su desaparición y posterior localización en un sector a despoblado.

      Finalmente, se informó que serán los familiares de la víctima quienes determinen las acciones legales a seguir tras lo ocurrido. Mientras tanto, se espera que las autoridades policiacas indaguen y brinden acompañamiento a la familia en este proceso.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados