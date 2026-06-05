Múzquiz contará con nuevo pozo de agua Aparicio III gracias a SIMARC

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La culminación de la obra del pozo de agua Aparicio III quedará concluida en fecha próxima, puesto que están por iniciar con la introducción de tubería, expresó el ingeniero Jesús Enrique Salazar Rodríguez, gerente general del Sistema Intermunicipal de Aguas en la Región Carbonífera (SIMARC).

De acuerdo con el funcionario, este proyecto beneficiará directamente a 13 mil 800 usuarios, quienes contarán con un suministro más eficiente y seguro de agua potable, atendiendo una de las principales necesidades de la población.

Los trabajos consisten en la perforación de un pozo de 300 metros de profundidad y 18 pulgadas de diámetro lo cual ya concluyó, solo falta la construcción e instalación de aproximadamente 1,300 metros de tubería de 12 pulgadas y 450 metros más de 24 pulgadas, lo que permitirá una conducción adecuada del recurso hídrico.

La inversión destinada a esta obra supera los 30 millones de pesos, incluyendo tanto la perforación del pozo como la línea de conducción. Con ello, se busca garantizar un servicio de calidad y mejorar la infraestructura hidráulica en la región.

Finalmente, el gerente general destacó que la conclusión a la brevedad posible del Pozo Aparicio III representa un paso importante en el fortalecimiento del sistema de agua potable en Múzquiz, asegurando que la comunidad contará con un suministro más confiable y sostenible en beneficio de miles de familias.