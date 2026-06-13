Claman ayuda para menor vulnerable en Sabinas

SABINAS, COAH.- La imagen de un menor de edad recostado sobre una banqueta, en medio de las altas temperaturas que se registran en la región, se viralizó en redes sociales y generó preocupación entre habitantes de Sabinas.

La fotografía evidenció la condición de vulnerabilidad del adolescente y abrió el debate sobre la necesidad de fortalecer la atención familiar, social e institucional para menores en situación de riesgo.

La publicación fue compartida por un usuario de redes sociales, quien señaló que el joven suele acudir al lugar en busca de alimento, pero manifestó su preocupación por las condiciones climáticas extremas en las que fue observado. El mensaje incluyó un llamado para que familiares o autoridades pudieran brindarle apoyo.

La comunidad se moviliza por el menor

Entre los comentarios generados por la publicación, algunos usuarios señalaron que el menor presuntamente enfrenta problemas de adicciones, situación que, de confirmarse, incrementaría los riesgos para su salud y seguridad.

Ante la difusión del caso, ciudadanos solicitaron la intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) en la Región Carbonífera, con el fin de evaluar la situación y brindar la atención correspondiente.

Importancia de la atención a menores en riesgo

El caso pone de relieve la importancia de reforzar los mecanismos de protección a la infancia y adolescencia, así como la atención integral a problemáticas como las adicciones y la situación de calle, especialmente cuando existen factores que pueden comprometer la integridad y el bienestar de los menores.