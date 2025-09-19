Contactanos
Presidenta del DIF Coahuila enfatiza desarrollo de habilidades en individuos con discapacidad

Liliana Salinas Valdés resalta en evento la importancia de enfocarse en las capacidades de personas con discapacidad

Por Carlos Macias - 19 septiembre, 2025 - 08:43 p.m.
NUEVA ROSITA, COAH.- La presidenta honoraria del sistema DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la importancia de cambiar la perspectiva sobre la discapacidad y enfocarse en las capacidades y habilidades de las personas.

Durante su intervención en el Congreso "Veamos la Discapacidad", Salinas Valdez enfatizó que es fundamental reconocer y desarrollar las capacidades de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

La funcionaria destacó que el DIF Coahuila ha cambiado su enfoque de "coordinación de personas con discapacidad" a "coordinación de inclusión y vida independiente", con el objetivo de lograr que las personas con discapacidad desarrollen sus habilidades y capacidades.

Salinas Valdés también reconoció el trabajo y la dedicación de los padres, madres y cuidadores de personas con discapacidad, quienes enfrentan un desafío constante y requieren apoyo y comprensión.

El congreso busca promover la inclusión y el reconocimiento de las capacidades de las personas con discapacidad, y cuenta con la participación de expertos nacionales e internacionales que compartirán mejores prácticas y experiencias exitosas.

Salinas Valdés agradeció a los ponentes y expertos por su participación y compromiso con la causa.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila enfatizó que es fundamental perder el miedo y abrirse a las posibilidades y oportunidades que existen para las personas con discapacidad.

Destacó que hay casos de éxito de personas con discapacidad que han logrado grandes cosas en diversas áreas, y que es importante inspirar y apoyar a las familias y cuidadores para que puedan desarrollar sus habilidades y capacidades.

El evento es una oportunidad para fortalecer la inclusión y la vida independiente de las personas con discapacidad en Coahuila, y para promover una sociedad más inclusiva y solidaria.

