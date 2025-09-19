Presidenta del DIF Coahuila enfatiza desarrollo de habilidades en individuos con discapacidad

NUEVA ROSITA, COAH.- La presidenta honoraria del sistema DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, destacó la importancia de cambiar la perspectiva sobre la discapacidad y enfocarse en las capacidades y habilidades de las personas.

Durante su intervención en el Congreso "Veamos la Discapacidad", Salinas Valdez enfatizó que es fundamental reconocer y desarrollar las capacidades de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

La funcionaria destacó que el DIF Coahuila ha cambiado su enfoque de "coordinación de personas con discapacidad" a "coordinación de inclusión y vida independiente", con el objetivo de lograr que las personas con discapacidad desarrollen sus habilidades y capacidades.

Salinas Valdés también reconoció el trabajo y la dedicación de los padres, madres y cuidadores de personas con discapacidad, quienes enfrentan un desafío constante y requieren apoyo y comprensión.

El congreso busca promover la inclusión y el reconocimiento de las capacidades de las personas con discapacidad, y cuenta con la participación de expertos nacionales e internacionales que compartirán mejores prácticas y experiencias exitosas.

Salinas Valdés agradeció a los ponentes y expertos por su participación y compromiso con la causa.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila enfatizó que es fundamental perder el miedo y abrirse a las posibilidades y oportunidades que existen para las personas con discapacidad.

Destacó que hay casos de éxito de personas con discapacidad que han logrado grandes cosas en diversas áreas, y que es importante inspirar y apoyar a las familias y cuidadores para que puedan desarrollar sus habilidades y capacidades.

El evento es una oportunidad para fortalecer la inclusión y la vida independiente de las personas con discapacidad en Coahuila, y para promover una sociedad más inclusiva y solidaria.