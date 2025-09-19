Accidente vial en Múquiz deja a mujer de 75 años atropellada

MÚQUIZ, COAH.- Este viernes, alrededor de las 12:50 horas, se registró un accidente vial en la calle Elizardo Gutiérrez en esta ciudad, donde una mujer de 75 años, identificada como María N., fue atropellada mientras caminaba por la zona, lo que generó la rápida movilización de elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y paramédicos de la Cruz Roja.

De acuerdo con los primeros reportes, la responsable del incidente fue Guillermina N., conductora de una camioneta Ford Ecosport. Al realizar una maniobra de giro, no advirtió la presencia de la mujer y terminó por embestirla. Tras el impacto, la conductora se dio a la fuga, dejando a la víctima lesionada en el lugar.

A pesar del golpe, María logró ponerse de pie y caminar hasta la escuela Eulalio Gutiérrez, donde se encontraba recogiendo a su nieta. Allí fue auxiliada por personal médico de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención inmediata. Posteriormente, fue trasladada a un centro de salud para una valoración más completa, ya que presentaba lesiones en la cabeza y el brazo.

Durante la atención del incidente, se presentó en el lugar el suegro de la conductora, quien adoptó una actitud agresiva hacia una oficial de policía. El hombre lanzó insultos antes de retirarse, generando tensión entre los presentes.

Finalmente, Guillermina N. fue puesta a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal conforme a lo establecido por la ley. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.