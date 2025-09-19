CBTIS 20 adquiere 30 minisplits para climatizar aulas

SABINAS, COAH.- La Dirección del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 20 (CBTIS 20), confirmó la adquisición de 30 aparatos de aire acondicionado tipo minisplit, frío-calor, de 2 toneladas. Esta mejora fue posible gracias al respaldo del Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) y forma parte de los planes estratégicos establecidos para el presente semestre.

La inversión realizada supera los 450 mil pesos y responde a una necesidad expresada por estudiantes y personal docente, quienes han señalado la importancia de contar con espacios adecuados para el desarrollo de las actividades académicas. Las nuevas unidades serán instaladas en diversas aulas del plantel, con el objetivo de mejorar el ambiente escolar y fomentar un entorno más cómodo y productivo.

Desde la Dirección del CBTIS 20 se destacó que contar con aulas climatizadas es esencial para garantizar una educación de calidad, principal objetivo de la institución. Asimismo, se agradeció al CEAP por su participación activa y a toda la comunidad educativa por su compromiso con la mejora continua de las instalaciones.

Aunque esta adquisición representa un avance significativo, las autoridades del plantel reconocen que aún existen otras necesidades por atender. Estas serán abordadas de manera gradual, conforme a la planeación institucional y a las prioridades definidas en conjunto con la comunidad escolar.

Finalmente, se hizo un llamado a estudiantes y personal para hacer un uso responsable de los nuevos equipos, manteniendo puertas y ventanas cerradas durante su funcionamiento y reportando cualquier daño o uso indebido. El cuidado de estos aparatos es responsabilidad de todos, ya que su correcto funcionamiento beneficia a toda la comunidad educativa.