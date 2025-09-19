Fiscalía revisa seguridad en quinta tras fallecimiento de niña

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado, a través del delegado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que se encuentra investigando el deceso de una menor de cuatro años que se ahogó en una quinta ubicada en Melchor Múzquiz y se dio vista a la Procuraduría para Niños Niñas y la Familia PRONNIF. Garduño Guzmán destacó que la Fiscalía revisa los permisos y licencias de este tipo de establecimientos para garantizar que cuenten con las medidas de seguridad necesarias para proteger a los asistentes. En este caso, se investigará si la quinta contaba con salvavidas y otros instrumentos para brindar seguridad. La Fiscalía General del Estado interviene en casos de tragedias como esta para esclarecer los hechos y determinar la verdad sobre los asuntos. Garduño Guzmán aseguró que se le practicó la necropsia de ley a la menor para determinar las causas exactas de su muerte. Aunque no se proporcionó una estadística específica sobre muertes por ahogamiento en lo que va del año, Garduño Guzmán se comprometió a proporcionar el dato preciso en breve. La investigación continúa para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de la menor. La Fiscalía General del Estado busca garantizar que se cumplan las medidas de seguridad en establecimientos que ofrecen servicios recreativos para evitar tragedias como esta en el futuro.