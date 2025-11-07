Óscar Ríos anuncia creación de empleos en Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- El alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, anunció este viernes un importante avance en materia económica y laboral para el municipio: una nueva empresa que comprende la generación de 2 mil empleos directos dentro del proyecto.

Esta acción forma parte de una estrategia para reactivar la economía local y brindar nuevas oportunidades a los habitantes del Municipio de San Juan de Sabinas.

Durante su declaración, el edil recalcó que el proyecto contempla la creación de hasta dos mil fuentes de empleo, aunque no reveló detalles sobre el giro de la empresa.

Señaló que será el Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, quien dará a conocer próximamente más información sobre esta iniciativa.

Ríos Ramírez subrayó que este anuncio representa un hecho histórico para San Juan de Sabinas, ya que después de 25 años se concretan nuevos empleos en la región.

Agradeció al gobernador por cumplir con los compromisos adquiridos durante su campaña, lo que demuestra —dijo— que se está trabajando con seriedad y resultados.

Además, el alcalde informó que otra empresa se instalará en la ciudad de Nueva Rosita, lo que refuerza el compromiso de las autoridades en materia de desarrollo económico.

Estas acciones se suman a los avances en obra pública, seguridad y servicios básicos que se están implementando en el municipio.

Finalmente, Ríos Ramírez reiteró que el gobierno municipal continuará trabajando de la mano con el estatal para seguir cumpliendo metas que beneficien a la población.

Con estas inversiones, San Juan de Sabinas se perfila como un punto estratégico para el crecimiento industrial en la Región Carbonífera.