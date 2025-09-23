Licenciada Tamara Robles imparte taller educativo en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Instituto "Adolfo E. Romo Cadena" de la Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo el taller "Escuela para Padres", como parte de sus esfuerzos por fortalecer los vínculos familiares a través de la educación emocional.

La directora del plantel, licenciada Verónica Martínez Falcón, informó que esta actividad forma parte del programa, dirigido a padres de familia de la comunidad educativa.

La jornada reunió a un número considerable de asistentes, quienes participaron activamente en la proyección de una plática impartida por especialistas en desarrollo personal y familiar.

El evento estuvo encabezado por la licenciada Tamara Robles, reconocida por su trabajo en transformación de pensamientos, hábitos, emociones y decisiones, quien compartió herramientas prácticas para mejorar la comunicación en el hogar.

Durante el taller, se abordaron temas clave como el acompañamiento emocional de los hijos, la empatía en la crianza y la importancia de establecer más comunicación en el entorno familiar.

Los padres asistentes a este enriquecedor taller de formación integral, expresaron su interés en continuar participando en este tipo de actividades que promueven el bienestar de sus hijos.

La intención principal del programa "Escuela para Padres" es crear un espacio de reflexión y aprendizaje donde los padres puedan fortalecer sus habilidades parentales y establecer un vínculo más cercano con sus hijos.

La directora Martínez Falcón destacó que este tipo de iniciativas contribuyen significativamente al desarrollo académico y emocional de los estudiantes.

El Instituto anunció que se prevé la realización de futuras sesiones con nuevos temas y especialistas invitados, con el objetivo de mantener activa la participación de los padres y consolidar una comunidad educativa más sólida y comprometida.

De igual forma, la respuesta positiva al taller, reafirma la necesidad de continuar impulsando este tipo de programas en el ámbito escolar.