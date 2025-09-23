Saltillo enfrenta serio reto en su sistema de transporte público

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo enfrenta un serio reto en su sistema de transporte público: más del 70 por ciento de las unidades que circulan actualmente presentan deficiencias mecánicas o estructurales.

De las 280 unidades en servicio, 200 han requerido apoyo municipal para poder rehabilitarse y mantenerse en condiciones seguras, reconoció el alcalde Javier Díaz González.

El edil señaló que para ofrecer un servicio eficiente y digno, la ciudad requiere al menos 300 camiones en buen estado; sin embargo, además de la necesidad de mantenimiento, existe un déficit de 20 unidades.

Para enfrentar la situación, el municipio implementó un programa de apoyos de alrededor de 40 mil pesos por vehículo, con lo que ha entregado recursos a 200 unidades, lo que representa una erogación cercana a los 8 millones de pesos.

Díaz González detalló que todos los concesionarios han solicitado el beneficio, pero los apoyos están destinados únicamente a aquellas unidades que requieren rehabilitación.

"Seguimos en reuniones con ellos. Esta semana tendré tres encuentros con diferentes grupos de concesionarios para cerrar filas en torno al programa y poder llegar a completar esas 300 unidades", indicó el alcalde.

El ayuntamiento espera que con esta estrategia se logre reducir la proporción de camiones en mal estado y garantizar un mejor servicio a los usuarios de transporte urbano en la capital coahuilense.