Brigadas de vectores realizan acciones de prevención en Coahuila

SABINAS, COAH.- La Secretaría de Salud de Coahuila, a través de la Jurisdicción Sanitaria 03, mantiene de manera permanente las acciones de prevención y control de enfermedades transmitidas por vector en distintos sectores de la Región Carbonífera.

El jefe de la Jurisdicción, Dr. Carlos Jiménez Villarreal, informó que las brigadas del Departamento de Vectores trabajan diariamente con el objetivo de prevenir enfermedades como dengue y rickettsia, mediante labores de vigilancia, control y atención en las zonas que requieren intervención.

Entre las actividades que se realizan se encuentra la colocación de abate, el rociado intra y peridomiciliario, además de la fumigación mediante nebulización, como parte de las estrategias para reducir la presencia de mosquitos, garrapatas y otros vectores.

Durante esta semana, las brigadas realizaron trabajos en la Zona Centro y colonia Del Sol, en Múzquiz; colonia Jorge B. Cuéllar, en Sabinas, así como en distintos sectores de las villas de Agujita y Cloete.

Como parte de las acciones preventivas previo al regreso a clases, personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 también intervino en instituciones educativas, entre ellas la Escuela Ignacio Allende, ubicada en el ejido El Coyote, con el propósito de contribuir a mantener espacios seguros para estudiantes y personal educativo.

La Secretaría de Salud exhortó a las familias a mantener patios y espacios libres de cacharros, evitar acumulaciones de agua y procurar la adecuada desparasitación de sus mascotas.

Asimismo, pidió acudir de inmediato a los Centros de Salud y Hospitales Generales de la Región Carbonífera ante cualquier sospecha o síntoma relacionado con dengue, rickettsia u otras enfermedades transmitidas por vector.