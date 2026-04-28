Habitantes de colonia Jorge B. Cuéllar piden solución a desborde de drenaje

SABINAS, COAH.- Habitantes de la colonia Jorge B. Cuéllar hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que ofrezcan una solución definitiva a los constantes problemas de desborde de drenaje que presentan los registros ubicados sobre la avenida Cuauhtémoc esquina con avenida Oriente.

De acuerdo con los vecinos, las aguas negras invaden la calle cada vez que se registra una lluvia en la ciudad, por mínima que sea. La precipitación provoca la saturación del sistema y el desborde inmediato en los registros, generando encharcamientos de aguas residuales sobre la vialidad.

Los colonos explicaron que, una vez que el drenaje se desborda, el agua contaminada escurre hacia el arroyo El Aguililla, ubicado a unos cuantos metros de la intersección afectada. Aunque el cauce recibe el flujo, señalaron que esto no elimina el foco de insalubridad ni los malos olores que persisten en el sector.

Vecinas del lugar indicaron que el hecho de que el arroyo esté cerca y sea el punto donde terminan las aguas no resuelve el problema de fondo. "Aunque el arroyo está cerca y ahí es donde las aguas terminan, el problema debe ser resuelto a fondo", expresaron, al solicitar la intervención de las instancias responsables.

Los afectados pidieron a las autoridades municipales y a los organismos operadores del agua y drenaje que atiendan la situación con una obra que evite la saturación y los escurrimientos recurrentes, pues temen afectaciones a la salud pública y al medio ambiente cada temporada de lluvias.