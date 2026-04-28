Intensifican trabajos de rehabilitación de pavimento en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas del programa "Aquí Andamos" intensificaron sus acciones de rehabilitación de pavimento en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar mayor seguridad para automovilistas y peatones.

Como parte de estos trabajos, cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública atendieron diversos tramos con daños sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, una de las vialidades con mayor flujo vehicular, donde se llevaron a cabo labores de reparación de la carpeta asfáltica en el tramo entre la calle Francisco de Urdiñola y el bulevar Antonio Cárdenas, en sentido de oriente a poniente.

Estos trabajos se llevan a cabo a través de maquinaria especializada a base de calor, con la que se garantiza mayor seguridad y un mejor asfalto para las y los saltillenses, así como para quienes visitan la ciudad.

Acciones de la autoridad

De manera simultánea, el Ayuntamiento de Saltillo intervino con acciones de mantenimiento correctivo en zonas que presentaban deterioro en el tramo del bulevar Moctezuma, entre los bulevares Eulalio Gutiérrez Treviño y José Musa de León, a fin de contribuir a una circulación más ágil y segura.

El alcalde Javier Díaz González resaltó que su administración mantiene el programa permanente de atención a vialidades, en el que se da prioridad a las que tienen mayor desgaste y tránsito, así como a las que representan un impacto directo en la calidad de vida de las y los saltillenses.

Impacto en la comunidad

Estas labores también se extendieron al interior de distintas colonias como Nueva Imagen, Las Teresitas, Isabel Amalia, Federico Berrueto Ramón, Saltillo 400, El Salvador, Valles de las Aves, entre muchas otras, donde se rehabilitaron calles que presentaban afectaciones, en atención directa a las necesidades reportadas por la ciudadanía al Chat Bot "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, a fin de mejorar la conectividad en la ciudad.