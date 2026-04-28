Inauguración de los XXVIII Juegos Municipales y Regionales en Saltillo

Saltillo, Coahuila.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, inauguraron los XXVIII Juegos Municipales y Regionales Deportivos y Culturales de las Personas Adultas Mayores con una ceremonia que se realizó en el Paraninfo del Ateneo Fuente.

Díaz González deseó mucho éxito a quienes participan en estos juegos y los invitó a poner su mejor esfuerzo; además de agradecer a quienes se involucran en la organización de estas competencias.

"Celebramos la vitalidad y energía de nuestros adultos mayores, quienes representan lo mejor de Saltillo; son un ejemplo de tenacidad y de esfuerzo; además, son un orgullo para todos nosotros", comentó el Alcalde.

Agregó que estos juegos son posibles gracias al apoyo del gobernador, Manolo Jiménez Salinas; la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés; así como la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo.

Más de 600 adultos mayores participan en diversas disciplinas deportivas y culturales en Saltillo.

Asimismo, comentó que estas competencias son solo uno de los programas que implementa su administración municipal, los cuales están encaminados al desarrollo y el bienestar de este sector de la población.

En esta edición, más de 600 adultos mayores estarán participando del 28 al 29 de abril en diferentes disciplinas deportivas, culturales y artísticas en distintas sedes como el Ateneo Fuente, el Instituto Tecnológico de Saltillo, el Gimnasio Municipal y el Multideportivo El Sarape.

La inauguración de los Juegos Municipales y Regionales resalta la importancia del deporte en la tercera edad.

Las actividades culturales y deportivas son: ajedrez, artes plásticas, artesanías, atletismo, baile de salón, básquetbol, béisbol, cachibol, canto, coro, danza tradicional, danza folclórica, declamación, dominó, grupo tradicional, manualidades, música, natación, pelota tarasca, poesía, tabla gimnástica, taichichuán, ulama de antebrazo, lotería y memoria.

El señor Mario Alberto Saucedo Delgado, participante de atletismo, fue quien portó la antorcha; mientras que Jesús Gerardo de la Rosa Sabroit y Felipe de Jesús Martínez García pronunciaron el juramento de participantes y el de jueces, respectivamente.