Román N cae de una escalera en Múzquiz y es atendido por paramédicos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un incidente se registró la tarde de este lunes sobre la calle Zaragoza, en el barrio El Pescadito del municipio de Múzquiz, donde un ciudadano cayó desde una escalera de aproximadamente tres metros de altura.

El afectado fue identificado como Román N, de 54 años de edad, con domicilio en la calle Colegio Militar número 611. Tras la caída, presentó una probable fractura en la pierna derecha, lo que requirió atención inmediata por parte de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios al muzquense, para posteriormente trasladarlo al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", donde sería valorado por especialistas para determinar la gravedad de la lesión.

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal también se presentaron en el sitio para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el reporte correspondiente, garantizando el orden en la zona.

Las autoridades reiteraron la importancia de extremar precauciones al realizar trabajos en altura y recordaron que el uso de equipo adecuado puede prevenir accidentes de este tipo, que ponen en riesgo la integridad física de los ciudadanos.