Saltillo es premiada como Ciudad de Excelencias en Acapulco

ACAPULCO, GUERRERO.- Saltillo fue reconocida con el premio internacional "Ciudad de Excelencias", otorgado por el "Grupo Excelencias", durante el Tianguis Turístico de México 2026, celebrado en Acapulco, Guerrero, informó el alcalde Javier Díaz González.

Este galardón reconoce a destinos urbanos que destacan por su gestión pública, calidad de vida, identidad cultural, sostenibilidad e innovación turística, consolidando a nuestra capital como uno de los referentes del turismo en México.

Asimismo, se reconoció el entorno de seguridad y calidad de vida, posicionando a Saltillo como la capital más segura de México, condición fundamental para el desarrollo turístico y la confianza de los visitantes.

"La alianza que tenemos con el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como con empresarias, empresarios y organismos de la sociedad civil, han posicionado a nuestra ciudad como un destino seguro para el turismo", destacó Javier Díaz.

El reconocimiento fue recibido por Lydia González Rodríguez, directora de Turismo de Saltillo.

Durante la ceremonia, encabezada por José Carlos de Santiago, presidente del Grupo Excelencias, se destacó que Saltillo ha logrado equilibrar su crecimiento económico con la preservación de sus tradiciones, ofreciendo una experiencia auténtica y de calidad para visitantes nacionales e internacionales.

El reconocimiento se sustenta en diversos factores evaluados por un jurado calificador y por la votación del público, entre los que destacan: seguridad, competitividad, preservación del patrimonio cultural, innovación en productos turísticos, así como la sostenibilidad, la participación ciudadana y la promoción del destino turístico.

Entre los elementos que distinguieron a Saltillo se encuentran proyectos como: Vinos y Dinos, el impulso a la cultura del sarape, el aprovechamiento de espacios naturales como la Sierra de Zapalinamé, así como el posicionamiento del Museo del Desierto como un referente a nivel nacional, entre otros.