Ferret presenta 'Vinorelas' en el Museo Quinta Julio Galán

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Museo Quinta "Julio Galán" abrirá sus puertas a una propuesta artística sin precedentes: la exposición "Vinorelas" del reconocido artista saltillense Luis Fernando Valdés, mejor conocido como "Ferret".

Esta muestra destaca por el uso de un pigmento pictórico innovador elaborado a partir de vino artesanal de flor de Jamaica, técnica que ha posicionado a Ferret como pionero del "Wine Art" en México y el extranjero.

La profesora Yolanda Elizondo Maltos, directora del museo, anunció que la exposición reúne una selección de retratos y escenas creadas con la técnica única de la Vinorela.

Esta forma de expresión artística no solo resalta por su originalidad, sino también por la profundidad emocional y estética que Ferret logra transmitir a través de los tonos inigualables que obtiene del vino.

La inauguración oficial se llevará a cabo este jueves 9 de octubre a las 11:00 horas, contando con la presencia de la alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, quien encabezará dicho evento.

Se espera la asistencia de autoridades locales, estudiantes y público en general, en una jornada que promete ser un punto de encuentro entre la innovación y la tradición cultural.

Ferret ha logrado transformar un elemento cotidiano como el vino en una herramienta artística de gran impacto visual. Su técnica, permite la creación de obras con matices únicos que capturan la atención del espectador y lo invitan a descubrir nuevas formas de apreciar el arte contemporáneo.

La exposición "Vinorelas" estará abierta al público de manera gratuita hasta el 5 de noviembre del presente año. El Museo Quinta "Julio Galán" reafirma así su compromiso con la promoción del talento artístico y la difusión de propuestas que enriquecen el panorama cultural y el cual puede ser visualizado por la ciudadanía en general.