Anuncian operativo especial para Desfile Cívico-Militar en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Con motivo del tradicional Desfile Cívico-Militar que se celebrará el próximo 20 de noviembre, el Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, encabezado por el subdirector Licenciado Juan Francisco Gutiérrez Ozuna, ha anunciado un operativo especial para garantizar la seguridad de los asistentes y participantes.

El evento, que conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana, reunirá a numerosas instituciones educativas, lo que representa un despliegue logístico considerable.

Gutiérrez Ozuna señaló que, debido a la magnitud del contingente que participará en el desfile, se ha comenzado a coordinar la logística entre las autoridades policiacas y los cuerpos de emergencia.

El objetivo es cubrir de manera integral el desarrollo del evento, asegurando que se lleve a cabo sin contratiempos y con plena tranquilidad para la ciudadanía.

Para reforzar la vigilancia, se desplegarán 30 elementos policiacos municipales, además de solicitar el respaldo de corporaciones estatales del Estado de Coahuila.

Esta colaboración interinstitucional busca fortalecer la presencia de seguridad en puntos clave del recorrido y prevenir cualquier incidente que pudiera alterar el orden.

El trayecto del desfile iniciará sobre el bulevar Adolfo López Mateos y concluirá frente a la explanada de la Presidencia Municipal. Durante el recorrido, entre cuatro y seis unidades móviles realizarán monitoreos constantes para supervisar el flujo de participantes y espectadores, así como para atender cualquier situación que requiera intervención inmediata.

Finalmente, el subdirector destacó que las instrucciones del alcalde Oscar Ríos Ramírez están enfocadas en que el desfile se desarrolle en un ambiente de paz, armonía y convivencia familiar.

"Es un evento que año con año disfrutan las familias de San Juan de Sabinas, y nuestro compromiso es que lo vivan con seguridad y tranquilidad", concluyó.