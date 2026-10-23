Desfile de catrinas en Nueva Rosita: Festival Universo Catrina

NUEVA ROSITA, Coah. - El Festival Universo Catrina se llevará a cabo el 29 de octubre en esta ciudad, partiendo del parque La Chimenea con dirección a la plaza principal, frente a la explanada de la Presidencia Municipal.

La maestra Angélica Solís Zamora informó que, por indicaciones del encargado del despacho en el municipio de San Juan de Sabinas, licenciado Ulises Cárdenas, se alista este magno evento.

Ya en la explanada, se instalará un altar de muertos para que todas las personas que lo deseen puedan llevar una foto en tamaño carta de su familiar.

Indicó que los contingentes que participen en el desfile se estarán organizando en el parque La Chimenea y el recorrido será a través del centro de la ciudad, además de convocar a quienes se dedican a hacer piñatas y manualidades a elaborar su catrina.

Explicó que las catrinas se exhibirán en la explanada de la Presidencia Municipal y formarán parte de un concurso donde habrá premiación de tres mil, dos mil y mil pesos para los tres primeros lugares, con la posibilidad de que el encargado del despacho aumente el monto.

Destacó que toda la población puede participar de manera individual, en familia o en grupo social, por lo que se espera un evento muy concurrido que busca rescatar las tradiciones mexicanas de Día de Muertos.

Finalmente señaló que se planea dejar las catrinas en exhibición durante varios días, del 29, 30, 31 de octubre y los días 1, 2 y 3 de noviembre, siempre y cuando el clima lo permita.