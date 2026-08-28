Múzquiz celebra el Gran Desfile Retro del Adulto Mayor 2026

MÚZQUIZ, Coah.- Con atuendos inspirados en diferentes épocas, integrantes de los grupos de adultos mayores participaron en el Gran Desfile Retro del Adulto Mayor 2026, realizado en su primera edición en el municipio de Múzquiz.

El evento fue coordinado por Anabel Jiménez Valenzuela, coordinadora de las personas de juventud acumulada que forman parte de este club, brindándoles apoyo a través del Sistema DIF Municipal.

Durante la actividad, las calles se llenaron de color y alegría con la participación de adultos mayores que lucieron atuendos representativos de diferentes épocas y estilos, entre ellos los hippies, Charleston, Vaselina, rock and roll y otras expresiones retro.

Jiménez Valenzuela destacó que fue un día maravilloso y agradeció a la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, así como a la presidenta honoraria del DIF, Estela Falcón, además de la directora Gabriela Maltos Estrada por permitir y apoyar la realización de este tipo de eventos, en los que los adultos mayores se atrevieron a asumir el reto de participar en un desfile retro.

Señaló que los participantes lucieron atuendos "padrísimos" y espectaculares, por lo que consideró que se trató de un festejo del Día del Abuelo 2026 diferente, además de reconocer el respaldo de la mesa directiva y de cada una de las personas que participaron.

Finalmente, expresó su orgullo por pertenecer al grupo de adultos mayores de la administración 2025-2027 y agradeció a quienes hicieron posible la realización de la Fiesta Retro Múzquiz, que permitió a los participantes convivir y celebrar de una manera distinta.