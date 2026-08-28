Óscar Ríos presenta presupuesto 2027 en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAH. - El Republicano Ayuntamiento de San Juan de Sabinas llevó a cabo este viernes la cuadragésima sesión ordinaria de Cabildo, encabezada por el alcalde Óscar Ríos Ramírez, en la que se abordaron diversos asuntos relacionados con la administración municipal y, de manera destacada, la presentación de los anteproyectos de presupuesto de ingresos y presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2027.

Durante la sesión, el alcalde Óscar Ríos y el tesorero municipal, Jesús Manuel González Collazo, destacaron la importancia de iniciar con oportunidad el proceso de planeación financiera para el próximo año, buscando que los recursos públicos sean administrados con responsabilidad y orientados a las principales necesidades de la ciudadanía.

El punto contempla la presentación de los anteproyectos de ingresos y egresos para 2027, los cuales permitirán establecer las bases para la programación de los recursos que tendrá el municipio y definir las prioridades de gasto para el siguiente ejercicio fiscal.

Este proceso representa una etapa fundamental para mantener unas finanzas municipales ordenadas, así como para proyectar las obras, servicios y acciones que se desarrollarán en beneficio de las familias de San Juan de Sabinas.

En entrevista, el alcalde Óscar Ríos Ramírez resaltó que la planeación presupuestal debe realizarse con responsabilidad y visión, mientras que el tesorero municipal explicó los alcances del proceso y la importancia de cumplir con los tiempos y disposiciones establecidos por la legislación financiera.

Como parte de los asuntos complementarios, el Cabildo también abordó y aprobó diversos puntos, entre ellos la desincorporación de un bien mueble municipal que se encuentra fuera de uso y sin posibilidad de reparación; la propuesta para reconocer como Personaje Ilustre del Municipio a Suilma Marisela Fernández Valverde, incorporando su fotografía y semblanza a la galería de la Casa de la Cultura; así como la aprobación del estado financiero correspondiente a julio de 2026 y sus adecuaciones presupuestales.

Con estos acuerdos, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo la toma de decisiones colegiadas y la planeación responsable de los recursos públicos en beneficio de San Juan de Sabinas.