Piden ayuda para encontrar a la familia de Pánfilo Grado en Ocampo

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el municipio de Ocampo, autoridades locales y vecinos solicitan el apoyo de la ciudadanía para dar con los familiares del señor Pánfilo Grado, quien actualmente se encuentra bajo resguardo en un rancho de la región.

El ciudadano presenta un estado de desorientación y ha manifestado ser originario de Minas de Barroterán, Municipio de Múzquiz, informaron en Protección Civil.

De acuerdo con los testimonios, el señor fue encontrado en condiciones que evidencian confusión y desubicación, razón por la cual se le brindó refugio temporal mientras se logra establecer contacto con sus seres queridos.

La prioridad es garantizar su seguridad y bienestar, mientras tanto, la comunidad de Ocampo ha mostrado solidaridad, pero se requiere la colaboración de quienes puedan reconocerlo o tengan información sobre sus familiares.

El llamado es urgente, pues la situación demanda una pronta respuesta para que el hombre pueda regresar a su hogar. Las autoridades locales han reiterado que cualquier dato que ayude a ubicar a sus familiares será de gran valor.

Se invita a la población de Minas de Barroterán y municipios cercanos a difundir esta información y mantenerse atentos ante cualquier referencia que pueda contribuir.

La colaboración ciudadana es fundamental en este caso. El regreso del señor Pánfilo Grado con sus seres queridos depende de la unión y el compromiso de la sociedad para tender la mano a quienes más lo necesitan.