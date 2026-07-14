Despedida emotiva en Múzquiz: La hermana Marisela Ramírez concluye su labor

MÚZQUIZ, COAH.- La comunidad educativa del Colegio Guadalupe Victoria despidió con un emotivo mensaje de agradecimiento a la Hermana Marisela Ramírez Sánchez, quien concluyó su labor como directora general de la institución para continuar con una nueva misión encomendada por su congregación.

Docentes, personal administrativo, padres de familia y alumnos reconocieron la trayectoria de la religiosa, a quien describieron como una guía, consejera y ejemplo de servicio que fortaleció la formación académica y humana de generaciones de estudiantes.

La comunidad destacó su compromiso con la educación basada en los valores, la fe, la esperanza y el amor, además de agradecer las palabras de aliento, las enseñanzas y el acompañamiento brindado a alumnos, maestros y familias durante su gestión.

Los docentes expresaron su reconocimiento por la confianza depositada en ellos y por impulsarlos a desempeñar su vocación con entrega y compromiso. Por su parte, los padres de familia agradecieron el cuidado, la orientación y el acompañamiento ofrecidos a sus hijos a lo largo de los años.

Asimismo, los alumnos manifestaron su cariño hacia la Hermana Marisela, recordando su cercanía, el apoyo brindado en los momentos importantes y las enseñanzas sobre el amor a Dios mediante acciones sencillas y solidarias.

La comunidad educativa señaló que, aunque la religiosa continuará su misión en otro lugar, su legado permanecerá en el Colegio Guadalupe Victoria a través de los valores sembrados en alumnos, docentes y familias, por lo que le desearon éxito y bendiciones en la nueva etapa que inicia.