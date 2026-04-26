Continúa permanente la lucha contra el cáncer

SALTILLO, COAHUILA.- En Coahuila, con el impulso del Gobierno del Estado y a través de la coordinación entre la oficina Inspira y la Secretaría de Salud, se consolida una estrategia permanente para la detección oportuna del cáncer de la mujer y de cáncer infantil, con acciones reales, cercanas y constantes en todo el estado.

Toda esta estrategia va enfocada a que la prevención no dependa de una fecha en el calendario, sino que esté presente todos los días, llegando hasta donde más se necesita.

Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de la oficina Inspira, mencionó que con el programa "Revísate a Tiempo" cada mes se comparte un código QR para que las mujeres puedan registrarse y acceder a su mastografía de manera sencilla.

Explicó que se están llevando brigadas a municipios y comunidades donde una unidad de mastografía nunca había llegado, acercando estudios preventivos y atención directa a mujeres que antes no tenían esta oportunidad cerca de casa.

Además, comentó que se ha fortalecido la atención en los 133 Centros de Salud del estado, donde las mujeres pueden realizarse exploración clínica de mama, papanicolaou y otras acciones preventivas.

"La meta es clara: que ninguna mujer se quede sin la posibilidad de revisarse a tiempo por falta de distancia, información o acceso", expresó Paola Rodríguez.

Por su parte, Cecilia de la Garza, directora general de Inspira, añadió que en esos mismos centros de salud se impulsa el programa "Revísalos a Tiempo", que es una estrategia enfocada en la detección temprana del cáncer infantil.

Informó que a través de una cédula de identificación de síntomas de alerta, el personal de salud puede valorar a niñas y niños, identificar señales de riesgo y canalizar oportunamente para una atención especializada.

"Seguimos trabajando con una visión integral: cuidar a las mujeres, proteger a la niñez y acercar la salud a cada rincón de Coahuila. Porque cuando prevenimos a tiempo, damos más oportunidades de vida, esperanza y futuro", destacó.