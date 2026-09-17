Reportan saldo blanco en Múzquiz tras Fiestas Patrias

MÚZQUIZ, Coah.- Como resultado de los operativos de vigilancia implementados por el Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal en Múzquiz durante las Fiestas Patrias 2026, fue decomisado un arma blanca y fueron detenidos varios menores que tenían en su poder hierba verde y seca con características de la marihuana.

Lo anterior fue informado por el director de la corporación, licenciado José Ponce Sánchez, quien señaló que estas acciones se realizaron como parte de la vigilancia desplegada durante los eventos patrios.

El funcionario indicó que, fuera de estos hechos, las actividades patrióticas realizadas durante el mes de septiembre concluyeron con saldo blanco, sin que se registraran situaciones mayores que alteraran el desarrollo de los festejos.

Ponce Sánchez destacó el trabajo realizado por los elementos de Seguridad Pública Municipal durante las celebraciones, particularmente en las actividades de mayor concentración de personas.

Explicó que los agentes permanecieron acuartelados para mantenerse disponibles durante el tiempo necesario y atender de manera inmediata cualquier situación que pudiera presentarse durante la noche del Grito de Independencia.

Finalmente, señaló que el personal también participó en el operativo de seguridad implementado durante el Desfile Cívico-Militar, con el objetivo de mantener la vigilancia y preservar el orden durante las actividades patrióticas.