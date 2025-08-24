Seguridad Pública de Coahuila: Celebraciones sin incidentes

La Dirección de Seguridad Pública Municipal, a cargo del mando coordinado del C. Jesús José Ponce Sánchez, en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional y las corporaciones de seguridad como la PAR, PCC, AIC y Fiscalía del estado de Coahuila, informan que durante las celebraciones recientes se obtuvo saldo blanco, gracias a los operativos de vigilancia y al trabajo coordinado de los elementos de seguridad.

En el marco de este evento masivo, únicamente se registraron tres detenciones: una por riña en vía pública, otra por ingerir bebidas alcohólicas en lugares prohibidos y una más por realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

Asimismo, se atendió de manera inmediata el reporte de dos menores extraviados, quienes fueron localizados y entregados de forma segura a sus padres, a quienes además se les brindaron recomendaciones preventivas.

Con estas acciones, la Dirección de Seguridad Pública Municipal agradece el apoyo recibido por la Secretaría de la Defensa Nacional y las diferentes corporaciones de seguridad del Estado de Coahuila, y refrenda su compromiso de velar por la seguridad y el orden de la ciudadanía, garantizando un ambiente tranquilo y familiar para todos los asistentes.