continuamos trabajando por minas de barroterán

Minas de Barroterán, Coahuila. – Gracias al respaldo de nuestro gobernador, Manolo Jiménez Salinas, y de la alcaldesa Laura Jiménez Gachupina, el Gobierno Municipal de Múzquiz, en coordinación con SIMAS Región Carbonífera (SIMARC), continúa realizando trabajos de desazolve y limpieza de drenajes en distintos sectores de Minas de Barroterán, con el objetivo de mejorar los servicios públicos y brindar una mejor calidad de vida a las familias de la comunidad.

Se informa a los vecinos de la calle 11, en el Barrio 3, que los trabajos serán reanudados el día de mañana, primeramente Dios. La suspensión temporal de las labores se debió a una falla mecánica en la manguera de alta presión utilizada para llevar a cabo las acciones de limpieza y desazolve.

Afortunadamente, el equipo se encuentra en proceso de reparación y todo indica que estará listo para retomar las labores, dando continuidad a este importante trabajo que busca mejorar el funcionamiento de la red de drenaje y prevenir futuras afectaciones.

Agradecemos la comprensión, paciencia y confianza de las y los vecinos durante este proceso. Seguimos trabajando con compromiso y responsabilidad para brindar mejores servicios a nuestra gente.

¡Juntos seguimos construyendo un mejor Minas de Barroterán!