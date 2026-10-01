Todo el peso de la ley a agresores de plantel en Torreón: MJS

TORREÓN, Coah. - Tras la agresión registrada este jueves en la Escuela Secundaria Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, informó que dos personas mayores de edad fueron detenidas y se encuentran a disposición de las autoridades ministeriales.

El mandatario señaló que las primeras investigaciones apuntan a que la agresión se realizó con armas blancas y descartó, con base en la información disponible hasta el momento, que se hayan utilizado armas de fuego. "Tenemos ya identificados a los presuntos responsables, quienes ya están detenidos, y nosotros como instituciones aplicaremos todo el peso de la ley acorde a la investigación", afirmó.

La agresión ocurrió durante la mañana de este jueves en el plantel ubicado en el ejido La Unión, donde dos jóvenes irrumpieron en las instalaciones. De acuerdo con información preliminar, se habrían utilizado machetes y artefactos explosivos caseros durante el ataque. Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

El gobernador indicó además que se analiza la posible participación de personas menores de edad; sin embargo, la información proporcionada hasta ahora señala que los principales involucrados detenidos son mayores de edad y permanecen bajo la autoridad ministerial.

El hecho provocó una intensa movilización de elementos de seguridad, cuerpos de emergencia y personal de la Fiscalía General del Estado, mientras el plantel fue resguardado para permitir las diligencias correspondientes.

Jiménez Salinas calificó el acontecimiento como lamentable y señaló que el Gobierno de Coahuila mantiene programas permanentes dirigidos a prevenir la violencia y atender factores de riesgo en los distintos municipios y regiones de la entidad. Reconoció que, pese a las acciones preventivas que se desarrollan de manera permanente, continúan registrándose hechos violentos que requieren la intervención de las instituciones.

Por su parte, las autoridades indicaron que las investigaciones continuarán para esclarecer el móvil de la agresión, establecer la participación específica de los detenidos y determinar las responsabilidades legales que correspondan.